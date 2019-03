Urdangarin declarará de nuevo ante el juez el 23 de febrero y Torres el 16

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha dictado un auto de citación para los tres, en respuesta a la solicitud que hizo la Fiscalía el pasado sábado, después de que un informe de la Agencia Tributaria constate hasta tres supuestos delitos fiscales: uno del Instituto Nóos por fraude en el impuesto de sociedades en 2007, y dos de Urdangarin por sus declaraciones del IRPF en 2007 y 2008.

En el auto, el juez Castro asume la competencia para instruir estos nuevos delitos que incorpora a la causa y cita a Urdangarin, Torres y Tejeiro para que depongan en calidad de imputados sobre dichos delitos contra la Hacienda Pública en los que hayan podido incurrir.

Castro también les cita para declarar "sobre las cuentas aperturadas o usadas en el Principado de Andorra, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Confederación Suiza", han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Urdangarin ha sido citado para el 23 de febrero a las 09.30 horas; casi justo un año después de su anterior declaración ante el juez Castro que fue el 26 de febrero de 2012, cuando señaló a su exsocio como responsable de las cuestiones contables de Nóos y afirmó que su función era únicamente institucional.

Tejeiro ha sido citada para las 09.30 horas del día 16 de febrero y Torres el mismo día a las 11.00 horas. Torres ya compareció ante el juez el 11 de julio de 2011 y defendió la legalidad de los dos convenios firmados por Nóos con el Govern balear en 2005 y 2006 por valor de 2,3 millones.

Las declaraciones serán grabadas, en vez de transcritas en el mismo momento que se produzcan, han informado fuentes jurídicas. El delito fiscal es el quinto por el que están imputados Urdangarin y Torres en esta causa, y se añade a los de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad y fraude a la Administración.

En el caso Nóos se investiga el supuesto desvío de unos 6,1 millones de euros de las administraciones balear y valenciana al Instituto Nóos entre los años 2004 y 2007.

La Fiscalía formuló el pasado sábado la petición de una nueva declaración de Urdangarin y Torres, sólo un día después de haber recibido un informe elaborado por la Delegación Especial de Cataluña de la Agencia Tributaria que constata la existencia de "indicios racionales" de delito contra la Hacienda Pública.

El informe señala que el Instituto Nóos se dedujo del impuesto de sociedades varias facturas procedentes de las empresas De Goes Center for Stakeholders Management, Lobby de Comunicación, Nóos Consultoría Estratégica y Torres-Tejeiro Consultoría Estratégica, mediante documentos falsos que no responden a servicio real alguno.

Los gastos que Hacienda considera que no podían deducirse suman como mínimo una cuota defraudada de 230.979 euros del impuesto de sociedades de 2007, si bien la Agencia Tributaria advierte de que la cuantía del fraude puede ser más alta si durante la instrucción se detectan más facturas deducidas por el mismo patrón.

En cuanto a Urdangarin, Hacienda le atribuye dos delitos de fraude superior a 120.000 euros en sus declaraciones del IRPF de 2007 y de 2008, con lo que la cantidad total defraudada superaría los 240.000 euros.

Señala que el duque de Palma facturó a través de la empresa Aizoon varias retribuciones por su condición de consejero en distintas entidades privadas. Hacienda considera que Urdangarin usó la inmobiliaria como "sociedad pantalla" para ocultarse como perceptor de las retribuciones y reducir su tributación de IRPF, deduciéndose gastos no relacionados con su actividad por valor de los citados 240.000 euros y aplicándose un tipo impositivo inferior.

Las facturas por supuesta actividad de asesoría de Aizoon que los técnicos de Hacienda atribuyen a servicios personales de Urdangarin ascienden a 645.453 euros en 2007 y 494.156 euros en 2008 y proceden de las empresas Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard, Havas Sports France y Seeliger y Conde.

Para elaborar el informe, la Agencia Tributaria ha inspeccionado a tres de los imputados en esta causa, Urdangarin, Torres y su esposa Ana María Tejeiro, así como al Instituto Nóos y su entramado de empresas formado por Aizoon, Virtual Strategies, Shiriamasu e Intuit Strategy Innovation Lab.

En el mismo auto, el juez Castro eleva además a la Audiencia Provincial de Palma el recurso de reforma que presentó uno de los imputados en la causa, el exdirector de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, que solicitó el sobreseimiento de la causa en lo que a él afecta y que el magistrado rechazó.

Castro también rechaza el recurso de reforma pidiendo el sobreseimiento y retirada de imputación que presentó el que fuera secretario del Instituto Nóos y apoderado de Urdangarin en la empresa Aizoon, Mario Sorribas.