Comisiones Obreras se suma al escensario de tensión por la derogación de la reforma laboral del PP. En una entrevista concedida a 'La Vanguardia', el líder del sindicato, Unai Sordo, ha mostrado su preocupación sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda dar marcha atrás en esta cuestión y ha lanzado una advertencia: "Si el Gobierno está tirando marcha atrás, que a mí no me consta, el conflicto está servido".

"Hablaremos con UGT para iniciar un proceso de movilización, porque son medidas de las que este Gobierno no se puede hacer corresponsable", ha expuesto Sordo, que no ha dudado en cargar contra el ala socialista del Gobierno por esta cuestión, empezando por la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño: "Me parece un despropósito todo este escenario. No puede decir que está en una fase preliminar una negociación que lleva meses".

Ya un día antes, el sábado, el secretario general de CCOO recién reelegido ya denunció que esta consideración suponía "perderle el respeto a la mesa de diálogo social", y advirtió de que si hay un "bloqueo premeditado" de las negociaciones, habrá movilizaciones. Durante su discurso en el 12º Congreso Confederal de CCOO, una vez reelegido con un 93,74% de los votos para dirigir el sindicato durante cuatro años, Sordo se refirió a las palabras de la vicepresidenta Nadia Calviño sobre la negociación de la reforma laboral sin nombrarla.

"Queremos fiabilidad" en la posición del Gobierno y que tenga una postura "colegiada". Explicó que este asunto se lleva negociando desde el inicio de la legislatura, que "no hablamos como quien va de tertulia" y que antes de la pandemia los trabajos estaban "muy avanzados". "Estaba el texto prácticamente consensuado ente ministerio y organizaciones sindicales" y desconocía si la patronal CEOE se iba a sumar, pero "hubo un adelanto electoral y aquello se fue al garete".

Escrivá tiene la costumbre de decir cosas y sacar conejos de la chistera cuando no toca"

Así, Insistió en que "no se puede plantear en serio que esta negociación está en una fase preliminar, dejémonos de abstracciones" y de "supuestas presiones" de Europa. En esta línea, se dirigió al Gobierno, y particularmente al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para preguntar si una camarera de piso o un trabajador de la logística puede cobrar "un salario de miseria" y consideró que "no se puede hacer este país corresponsable de eso, y eso es la reforma laboral".

Volviendo a la entrevista en 'La Vanguardia', tampoco se ha andado con rodeos, en lo relativo a los encuentros para tratar la reforma de las pensiones, a la hora de referirse al ministro de Migraciones, Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá. "Tiene la costumbre de decir cosas cuando no toca y sacar cosas y conejos de la chistera cuando no toca. Y complicar las negociaciones porque estos temas son terriblemente sensibles", ha valorado Sordo, que cree "difícil" la negociación con el eqiupo del ministro: "Por la materia, es muy compleja, y porque hay muchos elementos en juego".