Un documento inédito prueba que el fiscal Moix mintió al afirmar que no intentó apartar a los fiscales del 'caso Lezo'

El Fiscal anticorrupción sí quiso apartar a los ficales del caso Lezo, tal y como prueba un decreto del 18 de abril en el que habla de "la premura de tiempo para designar a otros Fiscales en la llevanza del presente procedimiento".

Es decir, Moix no les quitó por falta de tiempo y ahora prefiere no contestar al ser preguntado por estas informaciones. Sin embargo, sí habló cuando se conocieron sus intenciones para negar rotundamente que se hubiera planteado apartarlo o sustituirlo.

Pero Moix mintió en esas declaraciones y también en el comunicado de anticorrupcion, pero para el PP, no está claro que esto sea mentir, según dice Rafael Hernando: "No sé si ha mentido, no tengo los detalles del asunto".

Hernando pide que se deje trabajar a los fiscales, pero desde Jueces para la Democracia, Ignacio gonzález cree que es el Gobierno quien lo impide: "El fiscal anticorrupción ha sido nombrado por razones claramente partidistas".

Mientras, Albert Rivera pide que esto acabe ya y se elija a un fiscal que no sea de ningún partido, mientras que Podemos y la Asociación Independiente de Fiscales piden que dimita Manuel Moix para que "deje de dañar la imagen de la fiscalía".