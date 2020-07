El 14% de los pacientes que había desarrollado anticuerpos frente al coronavirus en la primera ronda del estudio de seroprevalencia los ha perdido. Así lo determina el informe de la tercera fase del estudio elaborado por el Ministerio de Sanidad.

"Un 7% de los pacientes pasó de positivo a negativo en anticuerpos entre la segunda y la tercera ronda, mientras que entre la primera y la tercera ronda un 14% ha perdido los anticuerpos", ha explicado Marina Pollán, directora general del Centro Nacional de Epidemiología.

Si bien, según ha explicado Fernando Simón en rueda de prensa, esto no significa que los pacientes que no tienen anticuerpos ya no estén protegidos frente a la enfermedad. "Esto quiere decir que no hay anticuerpos circulando por la sangre, pero la inmunidad frente al virus está determinada por diversos factores", ha apuntado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Marina Pollán ha apuntado también que la prevalencia de anticuerpos "es mayor en aquellas personas que han referido tener síntomas" y "es particularmente importante en las personas que han referido tener una pérdida súbita del olfato y el gusto".

"Esto quiere decir que no hay anticuerpos circulando por la sangre, pero la inmunidad está determinada por diversos factores"

Asimismo, el informe ha determinado que solo el 5,2% de los españoles que ha participado en este estudio está inmunizado frente al COVID-19. Se trata del mismo porcentaje que se desprendió de la segunda ronda de la investigación, que se llevó a cabo hace un mes.

Pero esto no significa que en las últimas semanas no se haya contagiado nadie sino que personas tenían anticuerpos en la primera o la segunda oleada y ahora los han perdido, como se ha explicado anteriormente.

Además, el estudio ha arrojado luz sobre las tasas de seroconversión, es decir se puede indicar qué personas que eran negativas en una ronda del estudio se han vuelto positivas en el siguiente estudio.

"De la primera a la segunda ronda la tasa es del 0,9% y de la ronda dos a esta tercera ronda es del 0,7%. Aunque hay que tener en cuenta que los anticuerpos tardan un tiempo en aparecer", ha sentenciado Pollán.

Por su parte, el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, ha destacado la fiabilidad del estudio, que ha contado con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Salud Carlos III: "Han sido unos profesionales excelentes y una gente muy talentosa, trabajando 24 horas por siete días y coordinando diariamente a cientos de personas".