Última hora política, en directo | Cara a cara de Sánchez y Feijóo tras el pacto PP-Junts y el órdago de Puigdemont

Las opciones del Gobierno

¿Cuáles son las opciones que se barajan para sortear el pacto PP-Junts?Aunque no está decidido qué camino tomará el Gobierno, una posibilidad obvia para revertir la enmienda sería un voto particular en la comisión, pero eso obligaría a pactar con los socios y que voten lo contrario de lo que votaron. Otra opción sería retirar el proyecto y presentar un decreto. No obstante, existe una tercera opción: una solución imaginativa, poco previsible, dicen, pero que las fuentes consultadas no desvelan.

En este enigmático contexto, las fuentes consultadas por esta cadena señalan que quizás sí que se celebre finalmente la comisión este jueves, que en un principio habían cancelado precisamente para ganar tiempo.