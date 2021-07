La justicia tumba el confinamiento de los jóvenes que permanecen aislados en el hotel COVID de Mallorca y que no han dado positivo. La jueza únicamente mantiene la medida respecto a los jóvenes que han dado positivo en COVID-19, pero no ratifica la medida respecto al resto, argumentando que la Administración no ha acreditado que se traten de contactos estrechos con los jóvenes que sí son positivos. El Ejecutivo de Francina Armengol ya ha anunciado recurso contra esta decisión en el Tribunal Superior de Justicia Balear.