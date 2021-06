La justicia tumba el confinamiento de los jóvenes que permanecen aislados en el hotel COVID de Mallorca y que no han dado positivo. La jueza únicamente mantiene la medida respecto a los jóvenes que han dado positivo en COVID-19, pero no ratifica la medida respecto al resto, argumentando que la Administración no ha acreditado que se traten de contactos estrechos con los jóvenes que sí son positivos.

De esta manera, los 181 estudiantes que se encuentran en el hotel Palma Bellver y que no han dado positivo en coronavirus pueden abandonar las instalaciones mientras que los 51 alumnos que sí se han contagiado deberán continuar ahí su cuarentena.

El macrobrote, que deja ya más de 1.650 contagios y un joven en la UCI, llevó al Gobierno balear a tomar la decisión de aislar a muchos de los jóvenes que se encontraban en la isla por viaje de fin de estudios y que podrían haber tenido alguna relación con el brote. Pero ahora, el Juzgado Contencioso número 3 de Palma ha dictado un auto en el que ratifica parcialmente las medidas sanitarias adoptadas en la resolución de la Directora General de la Conselleria de Salut Pública i Participació del Govern de les Illes Balears en relación al confinamiento de estos jóvenes, algunos de ellos menores de edad.

De este modo, en el caso de los jóvenes que han dado negativo o bien no se hayan sometido a la prueba, no se considera proporcionada la medida adoptada por la Administración al limitar un derecho fundamental. Por otra parte, la Jueza requiere al Govern balear que informe al Juzgado cada cinco días de la evolución en la situación de cada una de las personas afectadas por la medida, a los efectos de revisar su estado y la necesidad, en su caso, de su mantenimiento.

La decisión del Juzgado es una resolución ejecutiva sin perjuicio que pueda ser recurrida en apelación ante la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.

Más de 1.650 contagios

Desde que se iniciase el brote el pasado fin de semana ya se han notificado más de 1.650 casos positivos repartidos en hasta once comunidades autónomas.

Madrid, en su última actualización, tiene 656 positivos, entre los que se encuentra el padre de un alumno que ha requerido ingreso hospitalario, y mantiene a 2.600 personas en cuarentena; Euskadi, 189; Cataluña, 238; Andalucía, 145; Comunidad Valenciana, 104; Galicia, 155; Baleares, 68; Murcia, 69; Castilla-La Mancha, 19; Castilla y León, 12; y Aragón, 10.