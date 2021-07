Íñigo Errejón, líder de Más País, reaccionó al gol de Suiza en la Eurocopa con un tuit en el que hacía referencia al Partido Popular, y en concreto, a su sede nacional, situada en la madrileña calle de Génova. La publicación rápidamente se hizo viral y ya acumula más de 1.500 comentarios, 3.400 'Me gusta' y 775 retuits.

Fue en el minuto 68 del partido cuando un fallo de la defensa de Luis Enrique hizo que la pelota llegase a Shaqiri, delantero del Liverpool, que no está acostumbrado a perdonar, y no lo hizo. Fue es gol el que mandó el partido a la prórroga. Sommer, partido de Suiza, paró más de una decena de disparos en una prórroga en la que sólo existió España. Finalmente, el pase a semifinales se decidió en penaltis, donde Unai Simón se convirtió en héroe, ya que detuvo dos lanzamientos de penalti. Así, la selección española se clasificó para la semifinal, en la que se enfrentará a Italia.

En lo referente al líder de Más País, este aprovechó el gol de la selección de Vladimir Petković para lanzar una 'pulla' al PP en su perfil de Twitter, con un mensaje breve, pero directo: "Gol de Suiza y en Génova saltando".

Sin embargo, Errejón no fue el único en aprovechar el choque entre España y Suiza para hacer referencia al PP. Y es que Pablo Echenique también publicó este viernes desde su cuenta personal de la red social un tuit donde hablaba del partido que lidera Pablo Casado: "Esta tarde hay partidazo de cuartos de final de la Eurocopa: España vs. PP. No me lo pierdo", un comentario cuenta con más de 2.500 'Me gusta' y 1.100 comentarios.