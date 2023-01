El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la admisión a trámite del recurso de Vox contra la ley del 'solo sí es sí', que ha supuesto hasta la fecha la rebaja de más de 200 condenas por delitos sexuales en nuestro país.

Según el partido de extrema derecha, "no hay nada positivo que deba ser salvado" de la Ley de garantía integral de la libertad sexual del Gobierno, que causa la "más absoluta desprotección a las mujeres".

La admisión a trámite no prejuzga la constitucionalidad o no de la ley, sino que tiene lugar tras la correcta presentación del recurso. Sin embargo, a partir de ahora la nueva mayoría progresista del órgano de garantías, presidido por Cándido Conde-Pumpido, valorará la constitucionalidad o no de la norma.

En su escrito, los cincuenta diputados del grupo de Vox en el Congreso creen que la norma ha podido vulnerar "entre otros derechos y principios constitucionales, la presunción de inocencia, la prohibición de indefensión y la seguridad jurídica" a raíz de la definición del "consentimiento". Para Vox, la proporcionalidad de las penas contempladas también puede ser objeto de inconstitucionalidad.

La ley del solo sí es sí ha generado una enorme polémica desde su entrada en vigor el pasado octubre, cuando comenzaron a hacerse públicas las primeras sentencias que rebajaban las penas de condenados por delitos sexuales al aplicarles la nueva ley, por ser más beneficiosa para el reo en algunos casos.

Además, el magistrado del Ricardo Enríquez Sancho ha sido designado ponente de la recusación presentada por Vox contra el Presidente Cándido Conde-Pumpido y los magistrados María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso (los tres progresistas recién nombrados) en la deliberación sobre la reforma de la malversación y la sedición.