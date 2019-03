El Tren de la Libertad parte al Congreso para pedir la retirada de la 'ley Gallardón'

El Tren de la Libertad parte este viernes de Gijón con destino Madrid. Encabezado por diversas organizaciones de mujeres asturianas, y con trece comunidades autónomas apoyando la iniciativa, las participantes se dirigirán juntas al Congreso de los Diputados este sábado en un gran marcha por el derecho de las mujeres a decidir.

Las promotoras afirman sentirse muy satisfechas con la respuesta social recibida, y animan e invitan a todas las ciudadanas y ciudadanos a subirse al Tren de la Libertad para parar la contrarreforma del Ministro Gallardón. 'Porque yo decido' es el título del documento que entregarán en el Congreso de los Diputados.

"Porque yo decido desde la autonomía moral, que es la base de la dignidad de una persona, no acepto imposición, o prohibición alguna en lo que concierne a mis derechos sexuales y reproductivos y, por lo tanto, a mi plena realización como persona. Como ser humano autónomo me niego a ser sometida a tratos degradantes, injerencias arbitrarias y tutelas coactivas en mi decisión de ser o no ser madre", cita un extracto del texto.

En el contexto internacional están previstas movilizaciones en Francia, un marcha en Londres, concentraciones en Italia y Escocia, movilizaciones en Ecuador, Argentina, República Dominicana, México y Chile, que ya han mostrado su apoyo a la iniciativa.