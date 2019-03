Catorce personas acompañarán a la infanta Cristina y a Urdangarin como imputados en el caso Nóos

POR SUPUESTA MALVERSACIÓN, PREVARICACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN Y A HACIENDA

Terminada la instrucción del caso Nóos, el juez Castro ha imputado a Urdangarin, la infanta Cristina, el exsocio del duque de Palma Diego Torres y su mujer Ana María Tejeiro, y sus hermanos Miguel y Marco Antonio Tejeiro; el expresidente del Govern balear Jaume Matas; el ex director general de Deportes, José Luis "Pepote" Ballester; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, y el ex secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón y la ex consejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen.