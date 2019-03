Torres presenta 71 argumentos para defender a su mujer y acusar a la infanta Cristina

Diego Torres se carga de razones para librar a su esposa del banquillo. En total, 71, que presenta su abogado al juez Castro. Con un mensaje: quien tiene que seguir imputada es la infanta Cristina.

Y argumenta, por ejemplo, su papel como vocal en el Instituto Nóos. "Ana María Tejeiro no ha firmado ningún acta del Instituto Nóos, como sí sucedió con la esposa de Iñaki Urdangarin".

El escrito, que hoy difunden varios medios, ha pillado por sorpresa al abogado de la Infanta: "No he leído nada, no lo he recibido, ustedes han tenido más suerte que yo", afirmaba Miquel Roca.

También recuerda los gastos personales cargados a Aizoon por la "ciudadana Cristina", como es llamada en dos ocasiones. Safaris por África, obras de arte, y más... "Ana María Tejeiro nunca ha contratado a un profesor de salsa y merengue y ha pasado la factura a la empresa".

El argumentario tampoco escasea en alusiones al rey. Hasta 15, como ésta, sobre las reuniones el Conde de Fontao, e Iñaki Urdangarin: "No fue el abogado del padre de Ana María Tejeiro quien se reunía periódicamente con el presidente del Instituto Nóos para supervisar su marcha".

O en términos más duros se refieren al préstamo de 1,2 millones que la infanta recibió de su padre. "Ningún funcionario de la Hacienda Pública ha asesorado a Ana María Tejeiro para pergeñar que una donación fuera aparente y presuntamente camuflarla como préstamo".

Ahora este escrito aleja aún más a los dos exsocios justo antes de que el juez Castro dé por cerrada la fase de instrucción.