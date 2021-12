El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, no ha acudido a los actos realizados este 6 de diciembre en el Congreso de los Diputados con motivo de la celebración de los 43 años de la Constitución Española. La razón: en su región sobrevuela un posible adelanto electoral. Ciudadanos ya ha dejado la puerta abierta a presentarse junto al PP para revalidar la dirección del Gobierno.

No obstante, la formación ha preferido no entrar a valorar de momento esta posibilidad. "No ha habido absolutamente nada y nosotros estamos diciendo siempre lo mismo: que el cambio funciona en Andalucía. La única coalición que ya sabemos que se ha formado allí es la de PSOE y Vox", ha asegurado Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos. No lo ve así el presidente de Murcia, que no le aconseja a Juanma Moreno renovar esa alianza.

"Entenderán que crea que Ciudadanos es de todo menos fiable. Es evidente que la única forma de garantizar el Gobierno del Partido Popular es votando única y exclusivamente al Partido Popular", ha considerado Fernando López Miras, en referencia a la moción de censura que estuvo a punto de materializarse en su territorio a través de un pacto entre el PSOE y Ciudadanos que finalmente no llegó a buen puerto.

También sobre esta cuestión se ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero de una forma distinta: la dirigente popular ha señalado que ese posible adelanto electoral en Andalucía no debería influir en el calendario del congreso del PP de Madrid: "En principio, una cosa no tendría que ver con otra. Creo que se circunscriben a distintos órganos y autonomías y cada uno llevará su propio calendario".

Precisamente, este lunes se ha visto a Ayuso junto a Casado, una imagen que el resto del partido celebra. "Siempre es bueno ver a todo el mundo junto, sobre todo a dos personas muy relevantes, buenos amigos y muy importantes para el Partido Popular", ha apuntado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Cree que hay normalidad y que los problemas entre Ayuso y Génova están zanjados.