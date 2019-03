'The Economist' sobre Rajoy: "Su futuro es tan inseguro como el de los trabajadores"

EL SEMANARIO INGLÉS CRITICA LAS POLÍTICAS DE MARIANO RAJOY

Bofetón mediático del semanario británico 'The Economist' a Mariano Rajoy. En un artículo sobre la recuperación económica española, titula: "No haciendo el trabajo". Asegura que la alegría del Gobierno no llega a los españoles y que el futuro del presidente es tan inseguro como el de los trabajadores tras la reforma laboral. No pasa por las elecciones, dice que esta recuperación llega demasiado tarde para salvar al Partido Popular.