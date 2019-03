Tensión en una protesta de Arran contra el acto de Vox en Barcelona: arrojan piedras y pintura a los agentes

Un grupo de manifestantes contra el acto de Vox en Barcelona han tirado contenedores y objetos en las cercanías del lugar donde el partido ha convocado la concentración.

En esta protesta, convocada por Arran, algunos manifestantes encapuchados han lanzado objetos y han quemado contenedores, formando una hoguera en la calle Tarragona, que está en uno de los extremos de la plaza Espanya.

Además, han lanzado botes de pintura y piedras contra los antidisturbios y han empezado a construir barricadas con vallas y bloques de hormigón.

La tensión ha ido en aumento cuando los manifestantes han coincidido con algunos de los simpatizantes de Vox, cuando éstos se dirigían al acto organizado por la formación de Santiago Abascal. Algunos se han encarado y una mujer ha denunciado a los agentes que le habían escupido.

"A los hijos de Torra no le escupen. No me tienen que tirar cerveza por llevar una bandera de España", ha señalado la mujer, que insistía en que "esto no es democracia". "Estamos en una dictadura de mamarrachos", afirmaba mientras estaba siendo acompañada por agentes de la Policía Nacional.

"Hijos de puta. Fascistas. Ven que vas pichar cabrón", le han increpado a otro hombre que llevaba la camiseta de la Selección española.