Tensión en el Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón entre asociaciones feministas y el alcalde David Pérez

Un grupo de mujeres abandonan el Pleno Municipal antes de que el alcalde de Alcorcón ordene su expulsión, exigen la dimisión de David Pérez por sus polémicas declaraciones contra las feministas.

El pleno, al que han acudido numerosas mujeres indignadas con las palabras del alcalde, ha estado plagado de momentos de tensión y de encontronazos con los grupos de la oposición: "Es un machista y tiene que dimitir, no le queda otra". Pérez ha respondido: "No he sido machista jamás, machismo es decir, como dice el jefe de Podemos, que le gustaría azotar a una periodista hasta que sangrara".

David Pérez ha interrumpido en varias ocasiones las intervenciones para llamar al orden e incluso ha llegado a amenazar a los asistentes con duras sanciones. La oposición en bloque le ha pedido que se vaya pero ni David Pérez ni su grupo municipal se han dado por aludidos.

Los grupos de la oposición iniciarán este jueves una ronda de negociaciones para presentar una moción de censura contra el alcalde.