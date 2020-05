El ministro de Sanidad, Salvador Illa, respondió a las críticas del PP sobre la falta de previsión en la adopción de medidas frente al coronavirus que "predecir el pasado es muy fácil y la quiniela el lunes la acertamos todos", a la vez que negó que el ministerio oculte informes.

Illa hizo esta afirmación en su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso en respuesta a la diputada del PP, Cuca Gamarra, quien le reprochó al ministro que haya mentido a los españoles porque a principios de febrero ya conocía el "enorme riesgo" que representaba el coronavirus.

"El 26 de febrero en España había 17 casos y 0 fallecidos. Si yo hubiera pedido el decreto del estado de alarma, si no me lo votaron este miércoles con 416 casos nuevos y 95 fallecidos, ¿el 26 de febrero con 17 casos y 0 fallecidos están seguros de que este debate hubiera progresado?", preguntó el ministro de Sanidad.

Gamarra, minutos antes, había hecho referencia a un informe del 10 de febrero del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, que ya advertía de ese riego y que "ha desaparecido" de la web del ministerio.

Según la diputada del PP, ese informe ya decía que el coronavirus no era una gripe, que era muy contagioso, su alta letalidad y sus complicaciones, unos datos que "permitían anticipar buena parte de lo que estaba por venir y que ustedes obviaron absolutamente".

Illa destaca la "absoluta" transparencia del Gobierno

Sin embargo, el ministro destacó la "absoluta" transparencia del Gobierno y preció que existen "multitud" de informes del CCAES en la web del ministerio que se van actualizando. "Y si se retira la versión anterior no es por ocultar nada", aseguró Illa, quien dijo estar dispuesto a remitir a la diputada "todas las versiones de los informes", pero consideró que si hay información actualizada "no es prudente" mantener información "que ya sabemos que no es del todo cierta".

El ministro señaló, asimismo, que "gracias al trabajo incansable" de la comunidad científica cada vez se tienen nuevos datos del coronavirus y precisó que lo que se sabía el 10 de febrero no es lo que se sabe el 21 de mayo, ni lo que se sabrá el 21 de junio. "Tengamos altura en esto ", pidió el ministro, quien dijo que su equipo le había pasado "manifestaciones" de una presidenta de comunidad autónoma del 26 de febrero.

"Sin embargo, no se las voy a leer porque no voy a hacer lo que usted hace conmigo porque, además, lo que decía ella yo lo suscribía el 26 de febrero", le dijo el ministro de Sanidad a Gamarra.