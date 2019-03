Susana Díaz, a Podemos: "Quien quiere tener la voz cuádruple a la que le han dado, anda por mal camino"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha tildado de "poco alentadores" los primeros pasos que se han dado en el Congreso, en alusión a la exigencia de Podemos de que sus marcas afines tengan "voz propia", y ha defendido la "nítida" hoja de ruta aprobada por el comité federal de su partido.



Díaz ha hecho estas manifestaciones durante su intervención en la reunión de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía, en la que ha criticado que Podemos, con 69 escaños, pretenda "hablar cuatro veces más que los demás" y tener una representación "cuádruple" a la que los ciudadanos le otorgaron en las elecciones del 20 de diciembre.



"Quien condiciona cualquier alternativa de gobierno en España a la proporción y el poder que ostente en una cámara, mal camino está trazando", ha advertido en referencia a un hipotético acuerdo del PSOE con Podemos. A esta formación -ha dicho- le van a exigir -si quiere "explorar otras alternativas"- que "no ponga sobre la mesa ni la autodeterminación ni el derecho a decidir una cosa distinta al proyecto común que es España".



Al mismo tiempo, ha dejado claro que el PSOE tiene que decir "no, con rotundidad, a (Mariano) Rajoy y a quien esté al frente del PP" porque "han sido cuatro años de sufrimiento". La secretaria general de los socialistas andaluces ha defendido la vigencia de dos "premisas básicas" para el PSOE: la defensa de la unidad de España, de la Constitución, que se "puede mejorar y actualizar", y la igualdad de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones.



"Cómo es posible que haya fuerzas de izquierdas que en estos momentos hablen de lo territorial, cuando hay miles de personas pasándolo mal en España", se ha preguntado Díaz, que ha confesado que le cuesta entender que aquellos que quieren "arrogarse" la voz de la gente, no estén poniendo "por delante de las fronteras, de los muros entre unos y otros, las necesidades de la gente".



Por ello, ha advertido a los suyos de que "cuando algunos plantean que unos tengan más derechos que otros están faltando a esa premisa que tenemos los socialistas, que no somos nacionalistas, somos socialistas, y que entendemos que la frontera dentro y fuera de nuestro país no puede suponer un obstáculo en el acceso a los derechos públicos", ha recalcado.