Susana Díaz: "No pediré el apoyo a Patxi López para ir contra Pedro Sánchez ni a Sánchez para ir contra López"

En declaraciones a los periodistas durante una visita al municipio de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Susana Díaz, que tendrá varios actos en la provincia barcelonesa dentro de su campaña de las primarias, ha señalado que ella no se va a dejar llevar "por el ruido" de las primarias y tiene claro que hay cosas que no va a hacer: "No voy a pedir el apoyo a Patxi López para ir contra Pedro ni le pediré el apoyo a Pedro para ir contra Patxi López".

Ha añadido que si el día 21 tiene la confianza mayoritaria de la militancia, les pedirá el apoyo a los dos, al igual que al resto de socialistas, "para hacer más grande el PSOE". "Así es como voy a vivir estas primarias, y el resto que las viva como quiera", ha apuntado la dirigente andaluza, tras ser preguntada sobre la oferta que Pedro Sánchez hizo este viernes a Patxi López para unirse y que éste rechazó.

Susana Díaz ha manifestado que ella tiene clarísimo lo que es el proceso de las primarias, "un proceso cien por cien PSOE para que en este país vuelva a haber una mayoría que gane a la derecha y que lidere un proyecto de cambio en España".

Se ha mostrado segura de que hay una mayoría de compañeros, como se ha visto en el proceso de avales, que no tienen complejos con nadie y que tienen ganas de que el PSOE vuelva a ser la alternativa de gobierno en este país y es a eso a lo que ella se debe.