El Ministerio de Derechos Sociales llevará al próximo Consejo de Ministros la nueva Ley de Familias, que incluye, entre otras medidas, un permiso de cuidados de cinco días al año para atender a un familiar enfermo, otro de ocho semanas hasta que el hijo cumpla ocho años y la equiparación en derechos de las familias monomarentales con dos hijos a los de las numerosas.

Medidas que para asociaciones que como 'Yo no renuncio' trabajan por la conciliación "no son suficientes". Laura Baena, fundadora del 'Club de Malasmadres' explica a laSexta los motivos por los que consideran que a la conciliación le sigue costando "abrirse paso", pese a los avances.

Cinco días de permiso para cuidados

Por un lado, sobre la norma que permitirá tener cinco días de permiso para cuidado de familiares enfermos, asegura Baena que es el periodo de tiempo ya estipulado en la directiva europea, por lo que no hay nada que celebrar: llegamos con retraso. Su apuesta es la de ampliarlo a los siete días, como planteó la ministra Ione Belarra hace unos meses sin que finalmente se haya optado por ello.

La jefa del 'Club de Malasmadres' también plantea dudas sobre si habrá que presentar un justificante médico para poder tener el permiso: "Tengamos en cuenta que estos permisos son para enfermedad común, acompañar a un mayor o menor al médico u otro tipo de situaciones derivadas del cuidado. Estas situaciones deberían permitirse sin legislar en un país donde la conciliación se entendiera como un derecho de todas las personas", puntualiza Baena.

Ocho semanas de permiso para hijos de hasta ocho años

Respecto a las ocho semanas de permiso parental no retribuido que se podrá disfrutar de forma continua o discontinua para cuidar a un hijo/a hasta que cumpla los ocho años, desde la 'Asociación Yo No Renuncio' ven la medida con "reticencia". No porque no sea buena, sino por los problemas que puede acarrear a las madres solicitarlo a sus empresas.

"Si a día de hoy es una odisea la negociación con la empresa para una adaptación de jornada o conseguir algún avance en flexibilidad laboral o teletrabajo por parte de un progenitor, imaginemos estos permisos, que además no son retribuidos", plantea Laura Baeza.

Las medidas que mejor acoge Laura Baena

La ley contempla además otras dos medidas que en la 'Asociación Yo No Renuncio' ven con buenos ojos. Estas son la extensión de la 'renta crianza'. Esta contempla ayudas de 100 euros al mes por cada menor de tres años a cargo de familias que reciban una prestación por desempleo o hayan cotizado un mínimo de días, una prestación que actualmente ya perciben madres trabajadoras. "Nos parece justo y necesario ya que consideramos 'trabajadoras' a todas las madres. Reconocer los cuidados como un trabajo es fundamental en esta lucha", explica Laura Baena.

También ven positivo el que se equipare en derechos las familias monomarentales con dos hijos a los de las numerosas. Con esta ley, tendrán la consideración de familia numerosa "las familias monomarentales con dos hijos, las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad y las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos".

Lo que le falta a la ley

Sin embargo, la 'Asociación Yo No Renuncio' opina que a esta ley le faltan cosas. "Nada se habla de la ampliación de los permisos de maternidad a los seis meses mínimos, tampoco de la petición de las familias monomarentales de poder disfrutar de los permisos dobles exigiendo que todos los niños y niñas tengan derecho a ser cuidados los 32 meses que pueden serlo los niños y niñas con dos progenitores".

También queda fuera de esta ley un aspecto que Laura Baena considera esencial: que se obligue a las empresas a cambiar los modelos laborales presencialitas e inflexibles "que empujan a las mujeres a renunciar cuando llega la maternidad", explica Laura Baena.

Por todo ello, cuenta Laura Baena, consideran que el Gobierno ha tenido "poca ambición y compromiso político" a la hora de acordar esta nueva ley.