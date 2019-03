¿Se va a subir el grado de alerta antiterrorista en España?

AHORA ESTÁ ACTIVO EL NIVEL CUATRO

El Gobierno estudia si hay razones para elevar el grado de alerta terrorista. Los ha anunciado en Sevilla el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante una cumbre de la Interpool sobre antiyihadismo. No obstante, Fernández Díaz ha afirmado que no ve razones para ello. En España hay un nivel de alerta cuatro, que significa riesgo elevado de atentado terrorista, pero, sin embargo, no es inminente. Por esta razón, no se ha elevado el riesgo hasta el nivel cinco, el máximo. El ministro ha dicho que la vigilancia es continua y que, si fuera necesario, la elevarían.