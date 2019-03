Soria: "En España no se pueden hacer consultas ilegales, ni en Canarias ni en ninguna otra parte"

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que una consulta "ilegal" sobre las prospecciones en Canarias "no se va a hacer".

"En España no se pueden hacer consultas ilegales, ni en Canarias ni en ninguna otra parte de España. Consultas ilegales no se van a hacer y esta consulta ilegal tampoco se va a hacer, ponga la fecha cuando la ponga el Gobierno regional, no se pueden hacer consultas ilegales", apostilló en una rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutivo regional del PP, presidida por el mismo, ya que es el líder del PP en Canarias.

De esta forma, el ministro se ha pronunciado después de que el 13 de agosto se publicara la resolución de su departamento en la que se autorizaba a Repsol para llevar a cabo los sondeos exploratorios en aguas cercanas a Canarias, a "no menos de 50 kilómetros" de las costas del archipiélago.

Soria ha defendido que el proceso seguido hasta autorizar los sondeos exploratorios ha sido "sólido, riguroso", así como afirmó está "avalado" por los tribunales, en relación con sus pronunciamientos al respecto. "No hay ninguna duda de que la transparencia que se ha seguido es la que se debía de seguir", apuntilló.