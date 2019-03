Sonia Castedo: “Nadie puede decir que haya tenido una alcaldesa más honesta que yo”

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, es la estrella de un portal de internet gay, con una entrevista en la que habla de la corrupción, el matrimonio homosexual e incluso del aborto, pero no pueden faltar las flores hacia su propia persona: "Nadie puede decir que haya tenido una alcaldesa más honesta que yo".

Castedo está en el ojo del huracán por el ‘Caso Brugal’, en el cual se le imputan tres delitos graves, pero para ella todo esto es resultado de su éxito electoral. Un éxito algo amargo por las críticas públicas: "Yo soy una persona condenada".

Incluso la familia de la alcaldesa muestra su preocupación por los hechos: "Tengo una hija de 13 años y me pregunta qué es ser corrupto".

No menciona las conversaciones grabadas con el empresario Enrique Ortiz, también imputado. Castedo no quiere que le recuerden estas conversaciones y menos en un pleno municipal. Aunque no confirma si se presentará a las próximas elecciones, Castedo no deja de estar en la orden del día.