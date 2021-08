¿Qué es un pueblo sin bandera? Aunque son muchos los municipios españoles que no tienen insignia propia, otros tantos sí que la quieren. Ese es el caso de Guadix, en Granada, que, ante la falta de bandera propia, el año pasado inició un proceso para adoptar la suya. ¿El resultado? Con polémica, como casi toda decisión política que se toma en España.

El asunto es el siguiente: tras el proceso llevado a cabo el año pasado, la imagen finalmente quedó con una bandera bicolor (blanco y rojo) con el un escudo que incorpora laurel, un yugo y unas flechas. Y ahí se ha armado el lío, porque esta simbología ha suscitado polémica en la ciudad granadina. Unos dicen que es franquista, mientras que los defensores explican que el origen está en los Reyes Católicos, que dieron el escudo hace años a la ciudad. Lo cierto es que, si se mira el escudo de la ciudad, estos símbolos están presentes desde hace décadas y nunca ha habido polémica.

Asociaciones memorialistas creen que la bandera creada tiene simbología franquista. "Son símbolos que los únicos que pueden sentir orgullo son los que tienen sentimientos de anhelo a la época dictatorial", se queja a laSexta Jorge Fenández Díaz, portavoz del Grupo Memorialista del Zenete y Guadix.

"¿Para qué son necesarios?", se queja una vecina. Otra, por su parte, pide que la ciudadanía vote esta clase de decisiones. La propuesta, que salió adelante con la mayoría de PP y Ciudadanos, contó con el voto en contra de los socialistas, que se quejan de que hay confusión con la simbología: "Creemos que se han equivocado", se queja Inmaculada Olea, portavoz del PSOE en la ciudad.

El Ayuntamiento defiende que sí cumplió con un proceso participativo y se defienden justificando que no atentan contra la Memoria Histórica: "No tiene fundamento porque la simbología está perfectamente justificada a través del informe de los expertos", explica el alcalde, Jesús Rafael Lorente, del PP.

Precisamente esos expertos exponían en rueda de prensa, el pasado abril, que la simbología no tenía ningún tinte político: "No es símnbolo de ningún partido, no es de la falange, es un símbolo heráldico", expone el historiador José Manuel Rodríguez. Olea, por su parte, cree que los accitanos de a pie "no distinguen esas cuestiones, si es símbolo de los Reyes Católicos o franquista".

El informe realizado para hacer la bandera se basó directamente en la historia de la ciudad. Como se aprecia en el vídeo que acompaña estas líneas, se explica que los Reyes Católicos entregaron sus divisas en 1497 a la ciudad de Guadix. Desde entonces estos símbolos están en el emblema del municipio granadino, formando parte de la institución, tanto en su pendón, de hace siglos, como en su escudo, que tiene más de 40 años.