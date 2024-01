Varios testimonios de familias migrantes han denunciado el sufrimiento y las trabas que han tenido al intentar empadronarse en Ripoll, Girona. Desgraciadamente, esta discriminación hacia las personas migrantes no es exclusiva de la alcaldesa ultra de Ripoll, Sílvia Orriols, que es abiertamente "islamófoba" y con ideas racistas. Esto se repite en muchos ayuntamiento de Cataluña, según un estudio realizado por diferentes ONG. La Generalitat catalana ha prometido que reunirá con sus alcaldes y alcaldesas próximamente.

El estudio de la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), Ficat, la Coordinadora Obrim Fronteres, el Foro Síndics Locals, la Confavc, Ladefe.cat y MUETA pone cifras: al menos de 30 municipios discriminan a de forma abierta a los migrantes. Las ONG han asegurado que las dificultades para los migrantes a la hora de empadronarse, en algunos de esos municipios catalanes, es de manera "consciente y reiterada".

Por ejemplo, también pasa en Arbúcies (Girona), aunque, desde el Consistorio, niegan esta acusación. Jaume Salmerón, teniente de alcalde del municipio, ha asegurado que "cumplen la ley": "No hemos recibido ninguna denuncia por hacer las cosas mal". Pero, acto seguido, critican a la migración: "Lo que no puede ser es que haya mafias que metan 23 personas en pisos que caben cinco".

Las organizaciones que intentan velar por los derechos de los migrantes de este municipio, poniendo en duda su informe: "Hay cosas que no cuadran". El vicepresidente de la Associació per a la Convivència i la Cohesió Social a Arbúcies, Abdelaziz Mohamadi, asegura "hay personas que viven y trabajan en Arbúcies y no saben por qué no consiguen empadronarse". "Creemos que los requisitos no encajan con la ley. Piden muchas cosas e inventan requisitos como tener el mismo apellido del titular de la vivienda", ha afirmado.

Mientras tanto, otros municipios ponen en duda la veracidad de este estudio. Antonio Otero, concejal de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, dice que "nadie se ha puesto en contacto" con ellos para hacer el informe. Sin embargo, desde la Generalitat de Cataluña han asegurado a laSexta Noticias que son conocedores de que en algunos ayuntamientos hay problemas al respecto de distintos partidos políticos. Sin embargo, lo asocian más con un problema burocrático que racial y señalan que llevan tiempo trabajando para que la ley se cumpla.