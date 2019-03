Sólo funcionarios de alto rango pueden acceder a los datos de la infanta

Cristóbal Montoro no ha logrado, ni mucho menos, cerrar el tema del DNI de la infanta. El sindicato de funcionarios ha salido en defensa de los trabajadores de la Agencia Tributaria. Dicen que las responsabilidades hay que buscarlas en la cúpula. "Hay ciertos perfiles de contribuyentes que se bloquean directamente cuando metes un número de DNI. Cualquier empleado público no puede tener acceso a él, tan sólo responsable de alta dirección de AEAT", explica Francisco Camarillo, portavoz de CSIF.

Desde la Agencia Tributaria aseguran que no hay accesos prohibidos, siempre que estén justificados. Pero con su reparto de culpas entre notarios, registradores y funcionarios, el ministro no ha convencido a nadie. En el Congreso, la izquierda exige su comparecencia inmediata.

Desde su propio partido tampoco es que hagan una defensa ciega de las explicaciones de Montoro. Vicente Martínez Pujalte prefiere desviar el tiro hacia el juez que pidió esa información sobre las supuestas fincas de la infanta.

Los técnicos siguen sin explicarse por qué no se analizaron los datos de la infanta Cristina. No tienen tan claro que, como sostiene Hacienda, no haya agujeros negros.