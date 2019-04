Societat Civil Catalana ve un “altísimo grado de coincidencia” con el PSC

El vicepresidente primero de Societat Civil Catalana (SCC), Joaquim Coll, ha opinado que "el lugar de los socialistas en la Diada" es la marcha que esta asociación, contraria a la independencia, convocará en Tarragona, y cuyos detalles han presentado hoy al primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

El presidente de SCC, Josep Ramon Bosch, y los vicepresidentes Joaquim Coll y José Rosiñol se han reunido esta tarde en la sede del PSC en Barcelona con el líder socialista, que también se reunirá antes de la Diada con representantes de las entidades independentistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

"Salimos muy contentos -ha expresado Coll tras la reunión-. Constatamos que hay un altísimo grado de coincidencia en lo básico y fundamental. El PSC es un partido que tiene una propuesta federal y es partidario de seguir juntos.

Eso es perfectamente compatible con nuestro posicionamiento, un espacio de encuentro de todos aquellos que creemos que no hay razones para la ruptura". Coll ha relatado que en la reunión, que se ha prolongado durante una hora, han explicado a Iceta el trabajo que desarrolla SCC, además de las actividades para la próxima Diada del 11 de septiembre, y han analizado la situación política y social en Cataluña.

Aunque, a su juicio, "el lugar de los socialistas en esta Diada es Tarragona", Coll ha asegurado que en ningún momento le han pedido que el PSC o el mismo Iceta se "impliquen" en el acto que promueven.

"Sabemos que vendrán muchos militantes, cuadros y muchos socialistas al acto y, además de la exministra Carme Chacón, que ha anunciado su asistencia, acudirán concejales del equipo de gobierno de Tarragona y de otros ayuntamientos, cuyos nombres no ha querido desvelar.

Coll ha avanzado "hay autocares organizados por socialistas" para viajar a Tarragona procedentes del área metropolitana, "de manera espontánea y natural", y aunque no ha querido precisar el número de vehículos fletados, ha bromeado con que "hay un problema de autocares, porque están todos cogidos por la Assemblea Nacional Catalana para su manifestación en Barcelona".

El portavoz de Societat Civil también ha destacado su "coincidencia" con Iceta en la "preocupación sobre la firma del decreto de la consulta anunciada para el 9 de noviembre, porque saben que no se va a poder celebrar".

"Como bien dijo en su momento Iceta, la pregunta es una chapuza y la ley de consultas tampoco es el instrumento para llevar adelante un referéndum de secesión. En este sentido hemos tenido una buena coincidencia y preocupación de que en las próximas semanas y meses hará falta serenar los ánimos y trabajar por la concordia y poner por delante el 'seny'", ha señalado.

Ha sido cauto además con los últimos sondeos en Escocia, que dan una ligera ventaja a los independentistas de ese país ("las encuestas acostumbran a equivocarse mucho", ha dicho), y no ha querido opinar sobre la propuesta de gran coalición no nacionalista ofrecida por el PPC a varios partidos: "No entramos en debates sobre propuestas de carácter electoral, nosotros jugamos a otro nivel".