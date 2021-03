Fernando Simón matiza sus palabras sobre las manifestaciones de cara al 8M, tras afirmar durante su última comparecencia, el pasado jueves, que "no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa" que "en una manifestación donde la gente se puede esparcir y puede haber distancias".

Este lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha querido aclarar sus palabras. "Debí de expresarme muy mal", ha reconocido ante la prensa, aseverando que "siempre que podamos evitar cualquier situación en la que no se puedan observar esas medidas de control de la transmisión, se deben evitar, independientemente de que sea una situación u otra".

Simón ha incidido en que "estamos en una situación que todavía no es en absoluto buena", aludiendo a los datos de la pandemia hace un año, que ha comparado con la incidencia actual: en este sentido, ha señalado que el año pasado por estas fechas se notificaban "entre 50 y 100 casos en un día" y la incidencia acumulada oscilaba "entre 0,5 y 0,7 casos por 100.000 habitantes", mientras que solo había 10 personas con coronavirus en las UCI de todo el país. A día de hoy, ha agregado, la incidencia se sitúa en 175,6, mientras la ocupación en UCI roza los 3.000 ingresados.

"El jueves pasado con mis palabras lo que trataba era de desmarcarme de hitos concretos que nos permitan relajar las condiciones", ha aclarado Simón, que ha señalado que "no es una cuestión de si hay una manifestación, si hay una festividad, sea de Semana Santa, sea de San José, sea de lo que sea, si se pueden o no hacer cosas. Las cosas se pueden hacer cuando la situación epidemiológica es la correcta", ha aseverado.

"Que se tengan que mantener las distancias no depende de que haya o no una celebración, se deben de mantener siempre y hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar esas condiciones de seguridad", ha insistido Simón. "Siempre que podamos evitar cualquier situación en la que no se puedan observar esas medidas de control de la transmisión se deben evitar, independientemente de que sea una situación u otra", ha insistido, puntualizando no obstante que "no en todas las situaciones se pueden respetar igual las medidas de control".

"Da igual que nos permitan hacer una celebración o una manifestación", ha aseverado, recalcando que "las distancias de seguridad, las medidas de control y de precaución se deben mantener siempre". "No me suelo ver en la televisión pero aquel día me vi y me llamó la atención lo mal que me había expresado, lo siento", ha concluido.