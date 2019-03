El silencio de Rajoy aumenta el enfado entre los partidos de la oposición

Ni siquiera los miembros del Partido Popular sabían si Mariano Rajoy se presentaría a la sesión plenaria. Mientras tanto, su falta de explicaciones sobre el caso Bárcenas ha derivado en una amenaza, cada vez mayor, de una moción de censura presentada por el PSOE.



La crispación ha quedado patente en el abandono del pleno por parte de los miembros de Izquierda Plural. Lo han hecho como protesta contra el rechazo a la comparecencia de Rajoy expresado la semana pasada por el Grupo Popular en la Junta de Portavoces.



En declaraciones a los medios, Cayo Lara ha denunicado el "secuestro" al que, según ha detallado, el PP está sometiendo al Parlamento. En su opinión, el Grupo Popular ha recurrido a su mayoría absoluta para cometer una "maniobra antidemocrática", ya que ha recordado que con su rechazo se está "violando el acuerdo" al que llegó el Congreso de celebrar en julio, periodo extraordinario de sesiones, una sesión de control al Gobierno.



"Esta es una razón más para volver a exigir la dimisión plena del Gobierno y convocar elecciones, para regenerar el Parlamento, regenerar la democracia y tener un Gobierno que no esté sujeto a una situación de sospecha permanente por la presunta corrupción en el PP", ha dicho.



Por otro lado, el diputado de CHA, Chesús Yuste, ha calificado de "cobarde" al jefe del Ejecutivo por no querer someterse a las preguntas de los diputados.



Alberto Garzón también ha mostrado su descontento, "qué pena y qué vergüenza que no haya habido sesión de control, que el presidente del Gobierno no esté aquí en un día que necesitamos la verdad, qué pena que tengamos que reclamar la presencia del presidente en esta Cámara que está deslegitimada por el Gobierno", ha sentenciado.



Mientras tanto, desde el PP, Alfonso Alonso ha declarado que no prevé que el presidente del Gobierno vaya a comparecer en el Congreso en próximas fechas, lo que evitaría la moción de censura con la que amenaza el PSOE, un debate que, ha reconocido, "no ayuda nada al momento que vive España"." "No hay ninguna previsión de eso ahora mismo", ha declarado.



El portavoz popular ha subrayado que el presidente del Gobierno "naturalmente vendrá a la Cámara cuando tenga que venir, pero no cuando le mande alguien desde Soto de Real", en alusión al extesorero del PP encarcelado Luis Bárcenas.