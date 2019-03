Militantes de IU reciben entre aplausos a Cayo Lara tras anunciar su adiós

Cayo Lara ha sido recibido con una gran ovación por parte de los militantes de Izquierda Unida, que se han reunido en un acto multitudinario celebrado en el teatro Pilar Bardem de Rivas-Vaciamadrid para sentar las bases del programa electoral de la formación política.

Con el puño en alto, Cayo Lara, ha agradecido emocionado el gesto tras haber anunciado que no se presentará como candidato a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones generales.

Alberto Garzón, que ha sido recibido en el acto a gritos de "presidente, presidente", ha agradecido el gesto de "enorme altura política" del coordinador federal, Cayo Lara. Unas palabras que han sido muy aplaudidas, con el auditorio puesto en pie.

Además, Garzón ha elogiado la "honradez" y la capacidad de Lara "de demostrar que somos pueblo".

Izquierda Unida discute durante este fin de semana el programa electoral para las municipales y autonómicas de mayo en el encuentro "Para un nuevo país", del que saldrán los ejes básicos para esa cita electoral.

Garzón, ha asegurado que esta organización tiene "las llaves" para que la democracia entre en las instituciones y ha llamado a no perder la "oportunidad histórica" para que la mayoría social cambie el país.

Está convencido de que IU será una fuerza "indispensable" para provocar ese nuevo país, un objetivo que han estado debatiendo durante todo el fin de semana para que el Estado se ponga al servicio de la mayoría social y no del capitalismo.

IU impulsará la moción de censura ciudadana para poder revocar a mitad de legislatura el mandato de alcaldes y presidentes que estén involucrados en casos de corrupción o mala gestión, y bastará con que lo pida el 20 por ciento del electorado para poner en marcha esta medida.

"Nos están arrebatando las conquistas sociales, las que conquistaron nuestros padres y nuestros abuelos y no Adolfo Suárez" y por eso, Garzón ha insistido en que "la lucha en la calle" es una de las señas de identidad de IU que no se puede perder.

Para conseguir los objetivos, ha señalado en su intervención, es importante que "los que manden" no sean los que no se presentan a las elecciones, como la familia Botín o Florentino Pérez, ha apuntado, tras criticar al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, por actuar no como un presidente, sino como un directivo "vasallo" de Ángela Merkel y de los poderes económicos.

Hoy, ha recalcado, "existe la posibilidad de ganar", por primera vez en varias elecciones, e IU es "imprescindible" para el cambio, ha afirmado Garzón, que al concluir su discurso se ha fundido en un abrazo con Lara y con otros dirigentes.