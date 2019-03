Cayo Lara anuncia emocionado que no será candidato a las primarias de IU y deja la puerta abierta a Allberto Garzón

Emocionado, Cayo Lara ha anunciado ante el consejo político de Izquierda Unida que no se presentará de nuevo como candidato a la presidencia del Gobierno. "He tomado esta decisión porque me siento representado por la gente digna de esta organización", ha afirmado.

Una decisión, ha dicho, meditada aunque sí continuará como coordinador federal. Cayo Lara ha señalado que lo ha decidido "hace tiempo". "No es noticia de un día", ha añadido.

Ahora se abre un proceso de primarias que comenzará el 14 de diciembre para que la organización elija a su sucesor. Pero antes de que surjan nombres, Cayo Lara ha querido dejar claro que no cree en un partido piramidal donde una sola persona acapare todo el poder."No creo en los líderes, sino en el liderazgo colectivo", ha asegurado.

Tras suceder a Gaspar Llamazares, médico de profesión, Cayo Lara ha encarnado al líder del campo, agricultor y alcalde de su pueblo durante 12 años. En la organización valoran su trayectoria. Tania Sánchez ha dicho que hay que tener "máximo respeto a la decisión del compañero". Gaspar LLamazares, por su parte, ha señalado que "es una decisión personal que hay que respetar aunque quizás sea un poco prematura".

El nombre que suena con más fuerza para sustituirle como candidato es Alberto Garzón. La organización podría decantarse por un político más joven para afrontar las elecciones generales.