Sergio Pascual, sobre Iglesias: "Es obvio que nuestra relación no era la mejor por la acumulación de desacuerdos"

PRIMERAS PALABRAS TRAS SU DESTITUCIÓN

Sergio Pascual habla por primera vez después de ser destituido como secretario de organización de Podemos. Reconoce que su relación con Pablo Iglesias no era buena, pero dice que no se esperaba ser cesado. No comparte la decisión de Iglesias y tampoco está de acuerdo con que su gestión fuera deficiente. Dice que el tiempo pondrá su trabajo en su sitio.