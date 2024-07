El viceconseller en funciones de Comunicación y Estrategia de la Generalitat y exvicesecretario de Comunicación de ERC, Sergi Sabrià, ha anunciado su dimisión de su cargo en el Govern este jueves.

Su salida tiene lugar después del escándalo de los carteles difamatorios en contra del expresident de la Generalitat Pasqual Maragall y su hermano, el exlíder de los republicanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, y la enfermedad de alzhéimer, que salieron de filas de los propios republicanos.

"No aprobé nunca los carteles"

"Que quede muy claro que no aprobé nunca los carteles del alzhéimer. Traspasan todos los límites. No he participado nunca de esta acción. Hoy dejo mis responsabilidades, pero lo hago porque no soy culpable de nada. Es la mejor aportación a un proyecto que se está quebrando, la mejor aportación que puede hacer a ERC. Mi salida es la que puede detener la tensión", ha asegurado al tiempo que ha insistido en no tener nada que ver.

"Le he pedido al President que avance mi salida, aunque ya estoy en funciones. Me voy emocionado, con la cabeza alta. Dejo todas mis responsabilidades políticas para no distraer las tareas que debe hacer este partido. Es el momento de caras nuevas", ha añadido Sergi Sabrià ante los medios.

Sabrià se ha pronunciado así en rueda de prensa después de que la dirección de ERC haya puesto en marcha una investigación interna por el caso.

"Me marcho para no servir de distracción"

"Hoy me marcho para no servir de distracción para los temas que esta organización debe afrontar, poder volver a iniciar nuevo ciclo ganador", ha subrayado Sabrià, que ha añadido que su salida puede rebajar la tensión en el partido, que indica que es lo que algunos buscan desde hace mucho tiempo.

En posible alusión a Oriol Junqueras, Sabrià ha destacado que "hay quien ha querido precipitar este momento enfangando con frases como 'hay que lavar las sábanas en casa'" y ha añadido: "Estoy aquí para pacificar la situación, no pondré nombres. Cuando se supo lo de los carteles se informó a la dirección del partido. No hablo con Junqueras desde la noche electoral de las españolas, pero la información le llegó".

"No hay estructuras paralelas"

"No hay estructuras paralelas, hay campañas convencionales y hay otras más próximas al activismo, todo con transparencia. La campaña de activismo son tuits, mariachis, sardinillas, encartelar 'free Junquras', la fábrica de Rufián... pero nada que ver con los carteles repugnantes", ha zanjado.