El debate de la Cadena SER ha acabado antes de lo que estaba previsto después de que tres de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid se hayan mostrado frontalmente en contra de las dudas mostradas por Rocío Monasterio acerca de las amenazas de muerte recibidas por Pablo Iglesias.

El candidato de Podemos, ante estos hechos, ha abandonado el debate siendo claro: "Nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha". En ese momento, Àngels Barceló ha intentado convencer a Iglesias para que no se marchase del debate, reprobando la actitud que estaba mostrando Monasterio: "Los demócratas lo que hacemos es escuchar las opiniones de todo el mundo".

Minutos después de esta marcha, Ángel Gabilondo y Mónica García se han sumado a este adiós anticipado por "solidaridad" con Iglesias, considerando que se ha "cruzado una línea roja". Ambos candidatos no han llegado a levantarse porque, dada la situación, Àngels Barceló ha decidido dar por zanjado el debate pese a los intentos de mediación.

"Entiendo que no podemos mantener este discurso de odio frente a los valores democráticos", ha cuestionado Gabilondo. Ante esta sucesión de hechos y marcados por ese abandono inicial de Iglesias, Barceló ha hecho una reflexión final manchado por una nueva intervención de Monasterio.

"Soy tan demócrata que he dejado que usted haya dicho lo que usted ha querido", le ha respondido la periodista a la candidata. Para Mónica García, lo ocurrido en este debate ha sido de "una extrema gravedad", diciendo directamente a Monasterio: "No quiero pasar ni un minuto más con usted en un plató ni en ningún sitio. Voy a hacer todo lo posible para que no lleguen de ninguna manera a la Puerta del Sol".

Edmundo Bal se ha sumado a este papel de moderador, pidiendo a Gabilondo y a García que no se marchen del plató. "Os pido por favor que haya paz, que haya calma. Hemos ganado la democracia llegando a acuerdos, rechazando el odio. No abandonemos la palabra, os lo ruego. Nosotros somos demócratas, no os vayáis", afirma Bal.

Gabilondo ha explicado su decisión, basándola en una premisa: "La mejor palabra es la expresión de lo que uno hace". Tuteando a Edmundo Bal, el candidato socialista cree que, por encima de todo, hay "un problema prioritario y fundamental que tiene que ver con Derechos Humanos y libertades". Para Gabilondo, los ciudadanos esperan "un hecho de verdad" ante la posición de Vox, que es abandonar el plató.

García, por su parte, ha cuestionado que se pueda celebrar un debate "cuando hay alguien que te está chillando y está apaleando sistemáticamente a la democracia". "Me hubiera gustado que estuviese aquí la señora Ayuso, porque la señora Ayuso quiere gobernar con esta señora -señalando a Rocío Monasterio- que está impidiendo que tengamos un debate sensato", ha añadido.