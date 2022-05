La Justicia ha dejado sin grupo político a los concejales que abandonaron Más Madrid para formar el Grupo Mixto en el Ayuntamiento de la capital con el apoyo del PP. Así lo ha ordenado una jueza de Madrid, que ha decretado la disolución de la formación.

Además, el fallo obliga a que los concejales Marta Higueras, José Manuel Calvo, Felipe Llamas y Luis Cueto sean considerados ediles 'no adscritos', fuera del Grupo Mixto. Este debe anularse "por no ser conforme a Derecho", según la sentencia a la que se puede recurrir en un plazo de 15 días.

Tras conocerse la noticia, la portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, Rita Maestre, ha declarado que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, formó este grupo "sabiendo que era una ilegalidad" para que pudiese servir a sus intereses y usarlo como "comodín". Por ello, considera que esta sentencia es una "victoria legal y democrática frente a un alcalde que ha demostrado que no está a la altura de esta ciudad".

En este contexto, Maestre se ha dirigido a Almeida para pedirle "que deje de utilizar las instituciones y recursos públicos para sus intereses personales y partidistas". "Que no recurra una sentencia que no va a ganar de ninguna manera, que ya se ha puesto suficientemente en evidencia. Que no recurra por respeto a los madrileños", ha reclamado la concejala.

"No se puede retorcer la ley y la voluntad democrática para intereses propios, para conseguir sacar leyes de un gobierno débil que hace aguas y que tiene que utilizar estas artimañas", ha zanjado la de Más Madrid.