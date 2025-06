Santos Cerdán acude a Moncloa tras la 'bomba' del informe de la UCO: en el PSOE no contemplan que no dimita

Santos Cerdán está en estos momentos en el Palacio de La Moncloa, según ha podido saber laSexta. El secretario de Organización del PSOE -al menos de momento-se ha desplazado hasta allí después de que haya trascendido el explosivo informe de la UCO que le sitúa como 'gestor' de las presuntas mordidas de la trama Koldo.

En el partido, según las fuentes consultadas por esta cadena, ahora mismo no se baraja otra opción que no sea su dimisión. "Hay que cortar de raíz", dicen, porque "si no esto va a ser una hemorragia". Y es que la situación, según aseveran, es "insostenible".

En esta tesitura, está previsto que el 'número tres' de los socialistas comparezca este mismo jueves por la tarde en la sede del partido en Ferraz. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene de momento su agenda y su presencia en el acto conmemorativo por la adhesión de España a la Unión Europea, previsto para esta tarde, que preside el rey Felipe VI.

Un informe demoledor

El informe de la UCO de la Guardia Civil sitúa al actual secretario de Organización del PSOE como conocedor y partícipe del cobro de comisiones en el marco del 'caso Koldo'. Puesto que Cerdán es aforado, el juez que lleva esta causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, le ha ofrecido este mismo jueves declarar de forma voluntaria, al observar indicios de cohecho y pertenencia a organización criminal. Cerdán ha aceptado, con lo que en principio comparecerá ante el magistrado el próximo 25 de junio.