Según ha podido saber laSexta, Sanidad no teme quedarse sin stock a pesar de que Estados Unidos haya decidido acaparar la producción. Según los expertos, no debería ser un problema a corto plazo ya que el beneficio del Remdesivir es concluyente en pacientes graves que necesitan cuidados intensivos, algo que actualmente no es habitual en España.

En una entrevista concedida a Cadena SER, María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento, ha explicado que las compras del medicamento realizadas con anterioridad se mantienen vigentes después de que EEUU haya casi toda la producción proyectada de Gilead. Concretamente, Estados Unidos ha comprado el 100% de la producción de la farmacéutica para el mes de julio, el 90% de la producción en agosto y el 90% de la producción en septiembre de Remdesivir, el único tratamiento que se ha demostrado efectivo contra el coronavirus.

A pesar de que quedaría así un 10% de la producción del tratamiento de los próximos dos meses para el resto de países, la directora de la AEM ha afirmado que han solicitado a la filial española "que traiga el máximo número de dosis posible". "El stock será suficiente hasta que se incremente su producción, en otoño. Dada la situación epidemiológica, el stock de Remdesivir que hay en España es suficiente. No nos podemos plantear la situación si se repite lo de marzo o abril, pero eso no es esperable", ha explicado la doctora.

Según su testimonio, no ha sido una sorpresa la compra masiva de Estados Unidos para las autoridades europeas. Por eso, preocupa que ocurra lo mismo con la vacuna, para lo que se ha creado un grupo de compra avanzada de la UE.

La farmacéutica que lo comercializa, Gilead, anunció que venderá el fármaco, el primero que se ha mostrado efectivo para tratar el coronavirus, a 390 dólares el vial. De modo que el precio del tratamiento más habitual, de cinco días, será de 2.082 euros por paciente y el de las terapias más largas a 3.818 euros. El motivo de la compra, según el secretario de Trump Alex Azar es que "cualquier paciente estadounidense que necesite Remdesivir pueda obtenerlo".