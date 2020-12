El verano de 2021 podría ser más similar al de 2019 gracias a la campaña de vacunación contra el coronavirus. Así lo ha asegurado el ministro de Sanidad, que además ha señalado que entre los meses de mayo y junio podrían estar inmunizadas unas 20 millones de personas, mientras que en verano podría estarlo un 70% de la población.

"En verano estaremos en una situación similar a la de 2019. Si todo va como tiene que ir, yo calculo que entre mayo y junio, 20 millones de personas estarán inmunizadas", ha dicho Salvador Illa en declaraciones a RAC-1. Una inmunización que, según ha indicado, será similar en todos los países de la Unión Europea. Y es que todos los Estados miembros están trabajando en una acción coordinada y comenzarán a suministrar la vacuna a la vez.

El periodo de vacunación comenzará a partir del próximo domingo, 27 de diciembre, en toda la Unión Europea. En nuestro país, los primeros grupos que recibirán la vacuna contra el COVID-19 serán los ancianos que viven en las residencias y los sanitarios que trabajan en primera línea contra el virus.

Esta primera fase de vacunación se desarrollará entre los meses de enero y febrero y supondrá la administración de las dosis a dos millones de personas, las que corresponden a los grupos de riesgo citados anteriormente. También se tendrán en cuenta los criterios de la "transmisión, la vulnerabilidad o las profesiones esenciales, y así se irán estableciendo los grupos".

Respecto a la inmunidad de esta vacuna, Illa ha señalado que "no se conoce con certeza" cuánto durará, pero las autoridades sanitarias si han trasladado que "pueden ser inmunidades largas, no de seis meses o un año". "Lo más probable es que no nos tengamos que vacunar cada año", ha añadido al respecto.

Asimismo, el dirigente socialista ha informado de que la vacuna también será efectiva contra la nueva cepa de COVID-19 que se está expandiendo por Reino Unido. Esta nueva variante del virus no se ha detectado en España por el momento. "En España no tenemos secuencia de esta, pero esto no significa que no este", ha apuntado al respecto.