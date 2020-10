Pedro Sánchez tendrá que negociar la prórroga del estado de alarma de seis meses. El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el decreto en el que se pide al Congreso una prórroga hasta el 9 de mayo. Se debatirá y votará este jueves, en un Pleno a las 9:00 horas en el Congreso. Y no será Sánchez, sino el ministro Salvador Illa el que la defienda en el Parlamento.

Pero en las últimas horas, surgen varias voces que ponen reparos al plazo de seis meses y lo tachan de "excesivo" No solo en boca del Partido Popular, también de socios de investidura como es Esquerra o Más País, que propone que el Gobierno rinda cuentas cada mes en el Parlamento.

Pablo Casado, de hecho, ha condicionado el apoyo del PP a que ese estado de alarma se limite durante ocho semanas. "Para el apoyo mayoritario de las Cortes y haya unidad le solicitamos al Gobierno limitar el plazo. No se pueden superar las ocho semanas. Estamos permitiendo que la curva de contagios se estabilice y se limite la movilidad en los principales puentes", ha apuntado este lunes.

Casado pide que no dure más de ocho semanas y se modifique la ley de medidas de Salud Pública para votar a favor

Qué apoyos tiene Sánchez

Pedro Sánchez también tendrá que convencer a Ciudadanos. Inés Arrimadas, este lunes, ha apuntado que la prórroga es "excesiva". "Seis meses es mucho tiempo, es excesivo para aprobar una sola prórroga". Un aspecto que, ha indicado, la formación naranja continuará negociando.

Esquerra Republicana tampoco da el 'sí'. "Es peligroso que un gobierno no rinda cuentas durante todo el tiempo", ha dicho Gabriel Rufián este martes tras la junta de portavoces en el Congreso. A su juicio, "chirría que un Congreso no tenga un control durante seis meses. Queremos afinar el tiempo".

Joan Baldoví, de Compromís, también se ha pronunciado. Opina que los criterios sanitarios deben estar por encima y que a su grupo le gustaría "algo intermedio" entre los 15 días y los seis meses "siempre que haya rendición de cuentas".

Más País se ha mostrado favorable al estado de alarma, "pero acompañado de medidas sanitarias y sociales" y control parlamentario: "No cada 15 días, pero sí cada mes" que el Gobierno acuda al Congreso a rendir cuentas, ha explicado Íñigo Errejón.

Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, asegura que, aunque el plazo de seis meses "nos parece excesivo", "no es mal tope tal y como están las cosas", pero insiste en que debe hacer control parlamentario: "Seis meses sin control, no", y dice que Bildu aún no tiene decidido su voto.

Laura Borràs, de JxCat, tacha de "alarmantes" lo seis meses: "Sin control parlamentario es abusivo, excesivo y peligrosísimo". Consideran que el plazo de seis meses "es intolerable".

¿Cuántos votos se necesitan? La votación necesitará más votos a favor que en contra para su aprobación. En principio, Sánchez contaría con los votos suficientes, con los 120 del PSOE y los 35 de Unidas Podemos suman 155, pero es previsible que tanto el PNV como Junts y ERC lo apoyen, ya que los gobiernos vasco y catalán fueron de los primeros en pedir al Ejecutivo que declarase el estado de alarma.