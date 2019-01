Sánchez responde al vídeo difundido por el PP que deseaba su muerte: "Llenan de crispación la vida política"

Sánchez asegura que el PP está llenando de crispación la vida política: "El partido político que planteó este vídeo sobre el que cada uno puede sacar sus conclusiones es el mismo partido que me ha calificado de golpista, de ilegítimo".

"Son los mismos que dicen que soy un presidente okupa, que plantean que como presidente del Gobierno no puedo utilizar un avión oficial que, por cierto, ha sido utilizado por todos los presidentes del Gobierno atendiendo a criterios estrictamente de seguridad", ha señalado.

El presidente del Gobierno asegura que "en 140 caracteres el Partido Popular resumió cómo entiende su forma de hacer oposición": "Yo lo que digo es que la libertad de expresión está amparada. Yo la respeto, al humorista. Pero no estamos hablando de un humorista sino del principal partido de la oposición. El mismo partido político que a través de un vídeo me desea la muerte es el que me está calificando como golpista o como presidente ilegítimo".

Sánchez explica que "es muy importante ser consciente del deterioro de la calidad democrática y de los ataques que se están produciendo a la Presidencia del Gobierno por parte de un partido, el PP, que considera que gobernar es una especie de derecho natural y un patrimonio solamente del Partido Popular".

"Todos, no solo los progresistas sino los demócratas, tienen que ser conscientes del cuestionamiento que se está poniendo encima de la mesa por parte del PP. Creo que el Partido Popular está llenando de crispación la vida política ante la falta absoluta y la carencia absoluta de proyecto político por parte de la actual dirección", sentencia.