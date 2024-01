Pedro Sánchez reivindica "la templanza como forma de hacer política ante los insultos" de una oposición "desnortada y faltona" a la que acusa de intentar "desmovilizar al electorado progresista". Así lo ha expresado el presidente del Gobierno este sábado en un acto en Lugo, tras viajar a Galicia por segundo fin de semana consecutivo para apoyar a su candidato a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

Allí, Sánchez ha criticado a una "oposición desnortada y faltona" que tiene enfrente "un Gobierno con un rumbo claro y con la templanza como forma de hacer política". "Voy a reivindicar la templanza como forma de hacer política ante los insultos, la crispación y la ultraderecha", ha sostenido, acusando a la oposición de crear "tanta cortina de humo para desmovilizar al electorado progresista".

Sánchez, que ha vuelto a ironizar sobre la frase de Alberto Núñez Feijóo de que no es presidente porque no quiere, ha asegurado que tiene "tantas ganas de hacer cosas" que desea continuar en la actual línea de trabajo porque "merece la pena". "Nosotros no hacemos milagros. Acordaos de cómo acabó su milagro, en la cárcel. Pero nosotros gestionamos mucho mejor la economía que la derecha. ¿Sabéis por qué? Porque la ponemos al servicio de la gente", ha aseverado.

"Galicia no rueda, Galicia vuela"

"El 18 de febrero todo va a depender de esos gallegos y gallegas que no saben muy bien qué hacer, que están indecisos, no saben si ir a votar y tampoco saben muy bien a quién votar", ha advertido el líder socialista, que ha asegurado no obstante que "más de un 70 % de la población gallega quiere cambiar", por lo que "si Galicia vota, Galicia cambia".

"Hay muchas papeletas para el cambio en Galicia, pero solo una para gobernar el cambio, que es la de José Ramón Gómez Besteiro", ha sentenciado. "Con un socialista en Moncloa y un socialista como Besteiro al frente de la Xunta, a partir del 18 de febrero Galicia no rueda, ¡Galicia vuela!", ha proclamado.