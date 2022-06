Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han mantenido su primer 'cara a cara' en el Senado desde que el 'popular' es líder de la oposición. En su primera intervención en una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, el líder del PP ha criticado la política de "descalificaciones e insultos" y "pocas propuestas". Así, ha asegurado "no reconocerse" en esa política, y ha afirmado su intención de "sumar".

En este sentido, Feijóo ha vuelto a apelar a un 'plan anticrisis' y ha preguntado a Sánchez "por qué endeuda a España": "Ya estamos pagando la prima de riesgo más alta desde verano de 2014". "Una cosa es gobernar y otra es resistir. Vivir al día es resistir, pero no gobernar. ¿Podría dejar de estar a la altura de las minorías independentistas y ponerse a la altura de la mayoría de los españoles?", se ha preguntado el 'popular'. Una intervención que fuentes del entorno Feijóo han elogiado: "Ha vuelto a ofrecer la propuesta de pactos y Sánchez no lo quiere".

En su respuesta, Sánchez ha repasado algunos de los consensos adoptados durante la pandemia y ha pedido al PP que "hagan una oposición de Estado y una oposición útil" tras haber acusado a la formación de Feijóo de mantenerse al margen en todos los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno: "Hemos llegado a acuerdos con todas las fuerzas políticas excepto la ultraderecha y ustedes".

"Una cosa es lo que dice y otra lo que hace. A lo largo de estos dos meses como líder de la oposición ha tenido unas declaraciones un tanto desconcertantes. Ha venido a decir que el PP será útil cuando gane, y este es el problema. Es una forma completamente distinta de entender la oposición cuando ustedes están en la oposición y cuando estamos nosotros", ha aseverado el presidente del Gobierno, que ha pedido al líder 'popular' que su formación deje de "estorbar" a la legislatura. En referencia a este adjetivo, las mismas fuentes cercanas a Feijóo han indicado que esperaban el mensaje del presidente del Gobierno, pero no el tono.

Sánchez también ha remarcado el papel del Gobierno al proteger a "empresas y familias" ante una guerra y una pandemia, y ha aquejado que el PP le de "clases de constitucionalismo": "¿Está usted dispuesto o no a cumplir con la Constitución y renovar los órganos constitucionales?", ha aseverado el presidente en referencia al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Feijóo, por su parte, ha vuelto a ensalzar el carácter "constitucionalista" de la formación que lidera y ha insistido en que Sánchez "cada vez se parece más a un conductor que va en dirección contraria y cree que todos los demás van en dirección incorrecta. Usted va en dirección opuesta a España y tiene dos copilotos que no creen en España". Además, ha aquejado que el presidente hable de "estorbo": "No le voy a decir que está estorbando. A insultos me gana usted siempre".

Tras el 'cara a cara', la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha apelado ante los medios a Alberto Núñez Feijóo a rodearse de "buenos asesores": "Ha confundido la prima de riesgo con el tipo de interés", ha aseverado. En este sentido, ha aquejado que Feijóo "sigue anclado en el pasado" y ha asegurado que "pide bajada de impuestos cuando él ha votado en contra".