El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en el Foro de Davos (Suiza), donde ha reclamado a las empresas que se impliquen en las medidas que abogen por mejorar las condiciones de sus trabajadores e incluso para defender la propia democracia frente a la "proliferación de regímenes autocráticos".

Tras su intervención en dicho Foro, donde ha apostado por la celebración de cumbres de paz en Ucrania y Gaza para poner fin a la "tragedia humanitaria" que allí se vive, el presidente del Gobierno se ha reunido con los 'gigantes' de la economía española en una reunión en la que ha habido muy buen ambiente, según señalan fuentes del Gobierno.

Allí han estado José Manuel Entrecanales Domecq (Acciona), Héctor Grisi (Banco Santander), Onur Genç (BBVA), Carlos Torres Vila (BBVA), Maarten Wetselaar (Cepsa), Rafael del Pino (Ferrovial), Ignacio S. Galán (Iberdrola), Francisco Reynés (Naturgy), Josu Jon Imaz (Repsol), José María Álvarez-Pallete (Telefónica) y José Luis Blanco (Nordex).

Sánchez ha alertado desde Davos de la erosión de las clases medias y trabajadoras que viene dándose desde las crisis financieras de 2008 y 2012, una "terrible tendencia" ante la que anima a los empresarios a "ser audaces y definir un nuevo paradigma de prosperidad".

"Ayúdennos a dar a la gente una vida mejor"

"Hemos impulsado políticas que nos dijeron que eran imposibles o temerarias. Y, sin embargo, han demostrado ser posibles y beneficiosas", ha recordado Sánchez, citando el aumento del salario mínimo un 54%, la ampliación de los derechos laborales, la reducción de la temporalidad, la desigualdad y la pobreza y la creación de más de dos millones de empleos.

Así, Sánchez ha trasladado a los empresarios una petición muy clara: "Que se impliquen". "Ayúdennos a dar a la gente una vida mejor. No nos traguemos los viejos postulados neoliberales que presentan al estado como un ente puramente extractivo que no genera valor o que afirman que la única responsabilidad de las empresas es aumentar los beneficios de sus accionistas", ha solicitado Sánchez.

"Ustedes lo saben. Saben que las empresas necesitan a los gobiernos para innovar y crecer. Y que si las empresas no trabajan juntas, si no alinean sus intereses con los de la sociedad en su conjunto, no podremos superar los grandes retos de nuestro tiempo. Y esto repercutirá en sus empresas", ha añadido el presidente del Gobierno, que les ha pedido que "no caigan en la trampa" de los medios de comunicación y "partidos políticos radicales que están obsesionados con proyectarnos como rivales sistémicos y que se lucran vendiendo polarización".