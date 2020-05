El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados que el estado de alarma "es una necesidad, no un proyecto político" para hacer frente al coronavirus y ha pedido al PP arrimar el hombro en la crisis.

Pablo Casado ha preguntado a Sánchez en la sesión de control por las perspectivas económicas del Gobierno y si se plantea pedir un rescate, a lo que Sánchez ha contestado que si algo ha demostrado esta crisis es que el camino para afrontarla "es la unidad. No solo para salvar vidas, sino para salvar empresas y puestos de trabajo".

. "Hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado dos meses para salvar vidas"

El pasado miércoles, el PP no respaldó la última prórroga del estado de alarma, y esta jornada Casado ha avanzado que volverán a votar 'no' en el siguiente debate para su extensión. "Hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado dos meses para salvar vidas", ha señalado.

Casado, que ha recordado a Sánchez que el pasado 1 de marzo propuso un plan de choque y la respuesta que recibió fue que tendría poco impacto, ha pedido que recupere el empleo "desconfinando a la población por grupos de riesgo, con mascarilla obligatoria y test masivos" y que sustituya el estado de alarma por legislación básica.

El presidente del Gobierno ha concluido el cara a cara con el líder de la oposición señalando que el Gobierno no va a entrar "en esta suerte de dialéctica con argumentos de cartón piedra" porque, ha dicho, el enemigo es el Covid. En esta línea, ha defendido la ideonidad de sus decisiones en materia económica y ha insistido en que el camino es el de la unidad y ha destacado la importancia del papel que va a desempeñar la comisión de reconstrucción, por lo que ha vuelto a insistirle en que "abandone la confrontación, sume y arrime el hombro".

El estado de alarma, "una necesidad"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha pedido al presidente que especifique a los ciudadanos "qué entiende" exactamente por "nueva normalidad", el término que ha acuñado el Gobierno para referirse a la etapa en la que culminara la desescalada.

"No le oculto que no me gusta nada el término. Normalidad es normalidad", ha indicado Esteban en una intervención en la que ha reiterado que una vez controlada la pandemia, restricciones en las competencias. También se ha referido a la comisión de recostrución y ha destacado que abordar en este momento reformas en el ámbito sanitario en plena pandemia no le parece "lo más adecuado".

En su turno de réplica, el jefe del Ejecutivo ha defendido el uso del término "nueva normalidad" porque, a su parecer, indica a los ciudadanos las medidas de seguridad no se pueden relajar porque el virus sigue presente. En cuanto al estado de alarma, ha insistido en que "es una necesidad, no un proyecto político" y ha destacado que desde la administración central: "Necesitamos culminar esta etapa, tenemos que reforzar la coordinación entre niveles de la administración".

La última pregunta dirigida a Sánchez la ha realizado el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, que le ha echado en cara el pacto que alcanzó con Ciudadanos la semana pasada a cambio del apoyo de este partido a la cuarta prórroga del estado de alarma. "¿Apuesta por la derecha neoliberal recentralizadora y sus políticas frente a la mayoría progresista de la investidura?", reza la pregunta realizada por el nacionalista vasco.

"No hay que mezclar los debates" ha sido la respuesta de Sánchez, que ha continuado repitiendo que el estado de alarma no es su proyecto político, sino que el suyo es reforzar el estado de bienestar, extender los derechos cuestionados por la derecha o reforzar el papel de España en Europa y en el mundo fortaleciendo la cooperación. "La hoja de ruta con el que nos presentamos cobra aún mas relevancia durante los próximos años, el estado de alarma es una necesidad para dar respuesta a una pandemia" ha señalado.

La sesión de control ha continuado con un rifirrafe entre Cayetana Álvarez de Toledo y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo , en la que ha cuestionado su "responsabilidad" en la pandemia y su papel al frente del Comité de Coordinación Interministerial. Ante la sugerencia de la diputada popular de que debería dimitir, Calvo ha señalado que la democracia "también es cooperación y colaboración. Le resulta tan difícil en su marco mental que le resulta imposible estar de acuerdo en algo conmigo".

Calvo también ha mantenido un duelo dialéctico con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. La vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que "naturalmente" se están cumpliendo con todas las medidas contenidas en los Reales Decretos para afrontar la crisis sanitaria.

Rufián ha recordado que ha quedado demostrado que los ERTE no dependen del estado de alarma, pero ha señalado que hay 700.000 personas que aún no lo han cobrado y que en la misma situación se encuentran aquellos que aún no han cobrado la prestación por cese de actividad y los que esperan a recibir una línea ICO.

Por ello, ha propuesto una nueva prestación para las familias que no pueden dejar a sus hijos en casa e ir a trabajar, y "parar el reloj del paro" prolongando la prestación por desempleo. "La gente no come anuncios ni ruedas de prensa, abandonen el artificio y vuelvan a la normalidad", ha finalizado.

Ante el ataque de Rufián, Calvo ha reiterado que pese algunos retrasos, las prestaciones se están abonando y ha destacado que el estado de alarma "es la garantía superior. La alarma la autorizan ustedes y el Gobierno utilizó el camino más garantista y más democrático que podía utilizar con la Constitución en la mano".

El intercambio entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.