Sánchez no tiene prisa para exhumar a Franco: "Si hemos esperado 40 años, unos meses más no es un problema"

LA FAMILIA PUEDE PLANTEAR ENMIENDAS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido que la exhumación de Franco no va a ser inmediata como él quería. Un informe de la delegación del Gobierno de Madrid ha recomendado, por seguridad, que el dictador no sea trasladado a a cripta de la Almudena. Pedro Sánchez ha asegurado que no hay prisa en todo este proceso.