El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trata de sacar adelante en el Congreso de los Diputados la quinta prórroga del estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus en una votación que se prevé ajustada. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha repasado la gestión hecha hasta ahora, en la que el estado de alarma "ha funcionado" y se ha preguntado qué beneficios se obtendrían en caso de levantar el decreto en este momento.

Ante un Pleno al que sus señorías han llegado con mascarillas, Sánchez ha interpelado a los grupos que van a votar en contra de la extensión: "¿Qué beneficios obtendríamos de levantar el estado de alarma? ¿Qué derechos se pretenden restablecer? ¿El derecho de movilidad sin restricciones, que cada cual decida si se desplaza de un punto a otro sin límites? ¿Queremos permitir que cada uno decida si se mueve sin límites por nuestra geografía? ¿Se pretenden reabrir sin restricciones comercios y empresas?". Sánchez, que ha afirmado que "no es todavía momento de hacerlo" al tiempo que ha reiterado que el estado de alarma "ha sido absolutamente respetuoso con los derechos individuales".

Sánchez ha asegurado que es "el pueblo español el que ha hecho retroceder a virus" y que nadie "tiene derecho a derrochar lo que hemos conseguido entre todos en estas largas semanas de confinamiento" y, aunque ha pedido prudencia y precaución, ha asegurado que "sin bajar la guardia, podemos afirmar que el estado de alarma ha funcionado y el plan de desescalada está funcionando y ha beneficiado al conjunto de comunidades autónomas y ciudadanos".

Características distintas para una fase distinta

Sin embargo, ha señalado que esta prórroga "tiene características distintas" porque "estamos en una fase distinta", y ha recordado que la solicitud que realizan desde el Gobierno es una extensión de 15 días en la que la propuesta es quey el Ministerio de Sanidad".

Sánchez ha afirmado que las Comunidades no ha perdido en ningún momento su corresponsabilidad y ha asegurado que no mantendrán poderes especiales ni un día más del necesario: "La prórroga que pedimos es de 15 días. El estado de alarma debe salvar vidas y debe estar vigente mientras garantice esa seguridad, ni un día más".

"Es falso sustituir el estado de alarma por un rosario de leyes ordinarias concebidas para situaciones ordinarias"

El presidente ha asegurado que el plan de desescalada es asimétrico, pero ha incidido en que "eso no significa desorden" porque, ha dicho, "no hay salida en el desorden ni en la división" y ha recalcado que el estado de alarma es "plenamente legal" y que "es falso sustituir el estado de alarma por un rosario de leyes ordinarias concebidas para situaciones ordinarias que no es lo que vivimos en la actualidad y que tienen vacíos, como limitar la movilidad o la libertad de reunión".

Por otra parte, Sánchez ha señalado que "España no puede permitirse las imágenes de colas en comedores sociales, por ello uno de los principales compromisos es poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital". y la importancia de los pactos de reconstrucción social y económica. Así, Sánchez ha reiterado que "la unidad es la fuerza más poderosa, ha salvado miles de vidas, y necesitamos que la unidad se extienda al frente social, económico y político".

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha contestado en su turno de réplica que la negligencia del Gobierno ha impedido salvar vidas y empleos. El PP votará 'no' en el debate

Votación ajustada

Sánchez tiene garantizados 168 'sies' gracias al acuerdo al que llegó este martes con Ciudadanos mediante el cual ha abandonado su intención de solicitar 34 días de prórroga pasando a los 15 días que pide este miércoles.

A los 10 diputados de la formación naranja y de los escaños de los dos partidos de la coalición - PSOE, 120 y Unidas Podemos, 35- el Gobierno suma también el voto a favor de Coalición Canaria (CC), de Teruel Existe y del Partido Regionalista de Cantabria.

En el "no" se encuentran el PP (88) Vox (52), JxCat (8), la CUP (2), Compromís (1) y Foro Asturias (1); un total de 152. En duda continúan los 6 votos de PNV, los cinco de EH Bildu, los dos de Más País y el voto de Nueva Canaria, que han anunciado que darán a conocer su postura en el Pleno y los 13 de ERC, que han dicho, continuará negociando hasta el último minuto.

Mientras que por la abstención se han decantado los dos diputados de Navarra Suma y el diputado del BNG.