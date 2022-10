El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado las declaraciones de algunos políticos sobre lo ocurrido en el colegio mayor Elías Ahuja. Sánchez se ha mostrado indignado con esos cánticos machistas y ha insistido en que en materia de igualdad "queda mucho por hacer" y que el machismo "no es tradición" sino "una aberración".

"Me sentí indignado. Cuando se habla de las tradiciones, es que el machismo no es una tradición, es una aberración. Digámoslo alto y claro: no es una tradición, es una aberración", ha espetado el presidente en un acto del Partido Socialista.

El presidente del Gobierno ya pidió el pasado jueves que todos los partidos políticos y los medios de comunicación den una respuesta unitaria a comportamientos machistas como los protagonizados por los jóvenes del colegio mayor Elías Ahuja.

"Es importante que todos los políticos y medios de comunicación digamos no a estos comportamientos machistas y no demos ni un paso atrás en todo lo que tiene que ver con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres", ha añadía.