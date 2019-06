Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunirán de nuevo en Moncloa en busca de una fórmula de Gobierno

Esta tarde se volverán a ver Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con la investidura encima de la mesa, un nuevo encuentro que les ha adelantado la Sexta en 'Al Rojo Vivo'. Desde Unidas Podemos han insistido al PSOE en que quieren estar en el Gobierno, y además de forma proporcional.

En este sentido, fuentes de Podemos aseguran que Iglesias le va a pedir a Sánchez que concrete y aclare cuál es su oferta formal de formación de Gobierno ante lo que han tachado de "mensajes contradictorios" en los últimos días. Así, consideran que uno de cada tres ministerios tiene que ser para ellos, algo que la vicepresidenta del Gobierno en funciones ya ha descartado.

"Esa no es la fórmula de la democracia. Por esa regla de tres, cualquier solución proporcional le daría sentido al modelo político, y no es así", ha afirmado Carmen Calvo, que ha reiterado nuevamente la oferta de su partido a la formación de Pablo Iglesias: "Que puedan asumir responsabilidades político-administrativas en el ámbito del Gobierno, y no dentro del Consejo de Ministros".

En contraposición, Podemos pide que se deje de negociar en los medios y hablen ya de las políticas. "No hay nada encima de la mesa. Ni propuestas programáticas, ni nada. En mi cultura política, se debe hablar con papeles delante, con propuestas y con rigor", ha destacado Yolanda Díaz, portavoz de Galicia en Común en el Congreso, en declaraciones a Al Rojo Vivo.

Mientras, Sánchez se ha reunido de nuevo con Casado, y ha vuelto a decir que su oferta no pasa por un Gobierno de coalición con Podemos.