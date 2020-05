El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que "con toda prudencia" la pandemia de coronavirus "está siendo controlada". Sánchez ha destacado que no hemos llegado hasta aquí porque "nos haya llevado la corriente", sino que ha sido "con esfuerzo y con sacrificio" y porque el estado de alarma "ha funcionado".

"Los indicadores muestran que la enfermedad está siendo controlada, 6 de cada 10 personas contagiadas se han recuperado", ha asegurado al tiempo que confirmaba que la tasa de contagio se sitúa ahora"en el 0,31%" y ha adelantado que en las últimas 24 horas se han producido 685 contagios.

Estos datos han permitido a Sánchez asegurar que "España ha empezado a recuperarse" y que nuestros sistemas sanitarios "ya no están colapsados", pero ha reiterado que el virus "sigue ahí al acecho", por lo que ha incidido en que "necesitamos limitar aún más la libertad de movilidad y a la reunión".

"Esta última semana ha sido decisiva", ha destacado el presidente del Gobierno, que ha explicado que "aunque seamos cautos, nuestra situación ha cambiado radicalmente. España ha entrado en la fase de transición a la nueva normalidad, de desescalada", por lo que ha asegurado que las restricciones "serán cada vez menos severas", pero, ha recalcado, "seguirán necesitando del estado de alarma".

"Levantar el estado de alarma ahora precipitadamente sería un error absoluto"

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que levantar el estado de alarma ahora "sería un error absoluto". Sánchez ha comenzado su intervención asegurando que "hemos limitado las vías de contagio del virus" gracias a este instrumento y ha reconocido "errores": "No hay aciertos absolutos, es una evidencia, pero sí errores absolutos, y levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto".

El presidente del Gobierno ha defendido la gestión realizada por su gabinete repasando las medidas sanitarias, sociales y económicas adoptadas hasta ahora y ha recordado que "estas ayudas se realizan bajo el paraguas del estado de alarma".

Sánchez ha asegurado que su objetivo "es apoyar a quienes más lo necesitan, quienes han devenido vulnerables por la pandemia" y ha reconocido que "seguramente" el esfuerzo del Gobierno "no sea suficiente, y puede ser verdad, ha habido retrasos y algunos fallos pero estos es una acción que no tiene precedente en España".

Ante las críticas de la oposición, Sánchez ha asegurado que el estado de alarma "no es un recurso retorcido del centralismo, sino para evitar que el virus se desplace sin control" y ha señalado que "todas las libertades están intactas".

"Hagamos un paréntesis de colaboración, que nos piden los ciudadanos, renunciemos a los maximalismos, con lealtad".

En su llamamiento a los partidos a apoyar la prórroga, Sánchez ha asegurado que es el momento "de tomar una decisión trascendental: si desescalamos ordenadamente o rompemos filas, si impera la unidad o el sálvese quien pueda. Es una decisión moral, y nos mediremos por esta decisión ética".

En esta línea, ha indicado que "cualquier propósito partidista es legítimo dentro de límites" y ha recordado que el más sagrado es "el de la salud y la vida", por ello, ha pedido a los partidos hacer un paréntesis: "Hagamos un paréntesis de colaboración, que nos piden los ciudadanos, renunciemos a los maximalismos, con lealtad".

El PP no votará en contra

La Cámara Baja debate la solicitud de prórroga del estado de alarma que durará otras dos semanas, hasta el 24 de mayo, pero esta vez no contará con el apoyo del principal partido de la oposición. Tras la incertidumbre de los últimos días, Pablomantienen "el compromiso de no votar en contra".

El dirigente 'popular' anunció hace unos días que no volvería a votar a favor de la prórroga porque, consideran, ya "no tiene sentido", pero no despejó si se abstendrían o votarían en contra, lo que obligó la Ejecutivo a trabajar sobre el escenario de un 'no' de los de Génova para negociar con Ciudadanos y PNV, ya que ERC, que había votado a favor en todas los debates, también informó de que lo haría en contra.

En un tono muy duro, Casado ha acusado a Sánchez de crear "un relato al margen de la realidad" y de mentir sobre las causas de que España sea el "país más afectado de todo el mundo" y ha criticado que "las explicaciones que ha dado el Gobierno son más propias de un curandero que de un comité de expertos".

"La desescalada es una ruleta rusa en la que los asintomáticos pueden contagiar al resto de la población"

Así, ha asegurado que el Gobierno "ha convertido la desescalada es una ruleta rusa en la que los asintomáticos pueden contagiar al resto de la población" ya ha criticado que "" mientras les pide que "le apoyemos sin rechistar".

Sobre las advertencias de varios miembros del Ejecutivo que aseguran que de no continuar con el estado de alarma nos conduciríamos al coas, Casado ha indicado que "aceptamos el órdago" y ha continuado asegurando que "si quiere abrir el capítulo de responsabilidades políticas adelante, porque es usted el que ha fallado. No esperan a estar en la oposición para utilizar a las víctimas".

Ciudadanos anunció su apoyo a última hora de la tarde de este martes tras acordar una reunión semanal para informar de la situación y negociar medidas de respuestas a la crisis así como la adaptación de ERTEs y medidas de apoyo a autónomos y pymes más allá del estado de alarma.

Por su parte, el PNV ha confirmado a primera hora de este miércoles que también apoyará la prórroga porque el Gobierno ha aceptado la enmienda presentada por los nacionalistas vascos a la prórroga que solicita negociar con las Comunidades Autónomas las medidas de la desescalada y permitiría la celebración de las elecciones autonómicas, que quedaron suspendidas tanto en País Vasco como en Galicia por la emergencia sanitaria.

Así, la solicitud de prórroga saldrá adelante con el apoyo de los partidos de la coalición del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, junto a Ciudadanos (10), PNV (6), Más País (2), PRC (1), Teruel Existe (1), Compromís (1), Nueva Canarias y Más País (2), que suman 178 votos.

En la abstención se han situado además de los 89 diputados del PP, el único representante de BNG y los cinco diputados de Bildu, que por primera vez separarán su voto de ERC. En cuanto a los votos en contra, a los 13 diputados de ERC, se suman los 8 de Junts per Catalunya, los dos de la CUP, y los 53 de Vox, sumando un total de 75 votos en contra. Aún están por decidirse los dos votos de Navarra Suma.