Pedro Sánchez denuncia el "silencio" del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quien vuelve a exigir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso tras la imputación de su pareja por fraude fiscal este mismo viernes. "Después de las noticias conocidas hoy, el señor Feijóo no tiene excusas ni tampoco Ayuso tiene argumentos para no dimitir o exigir su dimisión", ha aseverado este viernes.

El presidente del Gobierno se ha pronunciado así durante una rueda de prensa en la que ha cargado duramente contra el PP, al que acusa de llevar a cabo "una oposición destructiva que ha pasado a ser una suerte de oposición tóxica". Así, ha acusado a los 'populares' de "inocular odio en la sociedad española" y lo ha relacionado con el caso que afecta al novio de la presidenta madrileña.

"Todo este ruido tiene que ver con el silencio del señor Feijóo en el 'caso Ayuso'", ha asegurado Sánchez, que ha instado una vez más al líder 'popular' a exigir la dimisión de la dirigente 'popular': "Es lo que espera todo el mundo, toda España: que el PP asuma su responsabilidad y le exija la dimisión a la señora Ayuso", ha aseverado.

"Criticar la corrupción de un tercer partido es lo sencillo, luchar contra la corrupción y tomar medidas en tu propio partido es lo relevante, lo importante", ha continuado Sánchez, que ha defendido su propia actuación ante la corrupción: "Creo que he tomado decisiones contundentes, rápidas, ejemplares cuando, por desgracia, hemos sufrido algún caso", ha esgrimido.

"Lo que tenemos que ver es que el PP no tape esa corrupción, sino que expulse esa corrupción de su organización política", ha reprochado el jefe del Ejecutivo, que ha insistido en que la actual "polarización" está relacionada con el caso del novio de Ayuso.

Una intervención en la que Sánchez asimismo ha recordado la caída del que fuera líder del PP, Pablo Casado, después de que se "enfrentara a la señora Ayuso por un caso de corrupción que denunció". "Quizá por eso el señor Feijóo no se atreva, no quiera o no pueda exigir responsabilidades políticas a la señora Ayuso", ha deslizado.